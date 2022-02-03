ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد أمس الأربعاء في مدينة إسطنبول التركية بالقنصل العام صلاح الدين الكاسح.

الاجتماع الذي عقد بمقر القنصلية بتركيا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الإجراءات المتبعة في استخراج التأشيرات بين مواطني البلدين، وتسهيل هذه الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

وعقب الاجتماع اطلع الوكيل خلال جولة قام بها داخل مقر القنصلية على سير العمل في استخراج جوازات السفر للجالية الليبية المتواجدة بتركيا.

ورافق الوكيل خلال هذه الزيارة الملحق الأمني بالسفارة العميد مصطفى العريش والمستشار الأمني بالسفارة العميد فيصل بن كافو.

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