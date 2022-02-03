ليبيا – التقى سلامة الغويل الوزير المكلف بحقيبة الثقافة في حكومة تصريف الأعمال في القاهرة بعلي العبيدي الممثل البيبلوغرافي لمكتبة الكونغرس الأميركي في ليبيا.

ووفقًا لما جاء في بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، فقد شهد اللقاء بحث مجالات التعاون والعمل المشترك بين وزارة الثقافة بحكومة تصريف الأعمال والمكتبة، لدعم الحراك الثقافي والأدبي، ومد جسور التواصل الذي يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب.

وأضار البيان إلى أن الجانبين شددا على أهمية الاستفادة من الحلول التي تقدمها مكتبة الكونغرس الأميركي لتعزيز دور المكتبات في ليبيا للمساهمة في مشروعات التنمية الثقافية والمعرفية، فيما ثمن العبيدي جهود الوزارة لتطوير صناعة الكتاب وتقريب الثقافات وتوسيع آفاق التواصل.