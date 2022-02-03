الفاتيكان – قاطع رجل من بين الجمهور، البابا فرنسيس، خلال إلقائه كلمة في جلسة مع المؤمنين في الفاتيكان، هاتفا “الرب يرفضكم”.

وقالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، إن رجلا ندد بتصرفات الكنيسة الكاثوليكية، خلال كلمة للبابا فرنسيس، أثناء جلسة مع المؤمنين في الفاتيكان.

وصرخ الرجل قائلا: “الكنيسة ليست بالطريقة التي يريدها الرب”، و”الرب يرفضكم”، قبل أن تتدخل الشرطة وتنقله إلى خارج المكان.

وكرر الرجل الغاضب عبارات “الرب يرفضك يا أبي. أنت لست ملكا”، وهو يقف في قاعة الحضور ممسكا قناعه في يده.

وعلق البابا على ما حصل قائلا: “أود أن أختم بالدعاء من أجل أخينا الذي يعاني”، طالبا من المؤمنين الحاضرين الصلاة من أجله.

وقال: “منذ بضع دقائق سمعنا رجلا كان يصرخ، ويصيح، ولديه مشكلة ما، لا أعرف ما إذا كانت جسدية أو نفسية أو روحية، لكنه أخ لنا يعاني من مشكلة”.

المصدر: “الاندبندنت”