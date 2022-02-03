المغرب – أكد مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، أن صانع ألعاب نادي تشيلسي، حكيم زياش، لن يعود لتشكيلة “أسود الأطلس” ما دام هو على رأس الإدارة الفنية للمغرب.

وشهدت علاقة المدرب البوسني بالنجم المغربي توترا، أدى إلى استبعاده عن لائحة المنتخب في الفترة الأخيرة، لأسباب انضباطية، وغاب زياش بالتالي عن تشكيلة “أسود الأطلس” في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وعن إمكانية عودة زياش للمنتخب المغربي مجددا، قال خليلوزيتش في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، للحديث عن خروج المغرب على يد مصر من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا: “زياش لن يعود، معي أصبح اللاعبون يبكون عند عزف النشيد الوطني المغربي”.

وأضاف: “زياش لن يعود ولن أذهب إليه، سامحته مرتين ولن أفعل ذلك مرة ثالثة، ولن أكرر ما قام به هيرفي رونار (المدرب السابق لمنتخب المغرب) الذي ذهب إلى زياش ليعيده إلى المنتخب بعد استبعاده”.

وتابع خليلوزيتش مشددا على استبعاد زياش في الفترة المقبلة قائلا: “لن أذهب لإعادة زياش أبدا، لن أفعل ذلك.. زياش تجاوز كل الحدود”.

وعن خروج المغرب من الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا على يد مصر (1-2)، قال المدرب البوسني، إن المنتخب المغربي لم يكن سيئا طيلة مشواره في البطولة، مردفا “كنا مرشحين حسب رأي المحللين، ولعبنا بشكل جيد.. كانت أول هزيمة لنا منذ عامين ونصف، لو سجل نايف أكرد (مدافع منتخب المغرب) الكرة التي أتيحت له أمام المرمى (مرمى منتخب مصر) لما كنا اليوم هنا في هذا المؤتمر الصحافي.. هي تفاصيل صغيرة لكنها مؤثرة”.

وعن الأحداث التي رافقت مباراة مصر والمغرب، قال خليلوزيتش: “كانت هناك الكثير من الاستفزازات والتهديدات والعدوانية في مباراة مصر.. لم يسبق لي أن رأيت هذا.. والجميع اكتشف هذا الأمر، لو كان التحكيم جيدا لطرد 10 لاعبين من مصر.. لقد كان سب وقذف للحكم، لو كانت المباراة في كأس العالم لطرد جميع لاعبي منتخب مصر”.

المصدر: وكالات