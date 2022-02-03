ليبيا – صرحت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل ري بأنه بدون استقرار ليبيا لن يكون هناك استقرار في منطقة الساحل الأفريقي والأخيرة غير ممكن دون الاستقرار الليبي.

ديل ري وخلال اجتماع عقد في روما مع الأدميرال ستيفانو توركيتو، قائد العملية الجوية والبحرية الأوروبية إيريني لمراقبة حضر الأسلحة إلى لييبا وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قالت: “يمكن اعتبار منطقة الساحل بمثابة الحدود الجنوبية الحقيقية لأوروبا”.

وأضافت: “أنها تتميز بأزمات مختلفة على غرار ما يحدث في مالي وبوركينا فاسو وتشاد أين تنتشر جماعات مسلحة، غالبًا ما تكون منتسبة إلى منظمات إرهابية أو شركات مرتزقة خاصة مثل مجموعة فاغنر الروسية، وهي نشطة للغاية وتقوم بتوسيع نفوذها”.

وبينت أن حياة الناس وحقوقهم الإنسانية المعرضة للخطر هي أسس نهج الاتحاد الأوروبي المتكامل وهدف سياسة مشتركة تركز على النساء والرجال الذين يعيشون في المنطقة.

وشكرت ديل ري توركيتو على الدور الذي لعبته عملية إيريني، منوهة بأن إيريني ضرورية لتحقيق مثل هذه الأهداف المشتركة وكسب التحديات، كما أنها تمثل نشاطًا يرتكز عليه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.