ليبيا – نظمت اللجنة العليا للسلامة والوقاية الصناعية زيارة ميدانية لمصنع لبدة للإسمنت التابع للشركة الأهلية للصناعات الاسمنتية المساهمة في مدينة الخمس.

بيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة والمعادن بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى قيام أعضاء اللجنة بجولة تفقدية للإطلاع على إجراءات ووسائل السلامة المختلفة داخل خط الإنتاج والوحدات المساعدة والتيقن منها، فضلًا عما تم تنفيده من قبل الشركة بالخصوص.

وتابع البيان: إن اللجنة راقبت ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الشركة بشأن الحد من الانبعاثات بما فيها تركيب المصفيات للطواحين ووحدة الاحتراق وغيرها من الوسائل الخاصة بالسلامة والوقاية الصناعية لتعمل. مؤكدًا عمل اللجنة على تقديم تقرير فني مفصل بالخصوص لرئيسها.

وأوضح البيان أن الزيارة تندرج في إطار تنفيد الاختصاصات الموكولة للجنة العليا للسلامة والوقاية الصناعية بشأن القيام بالزيارات الميدانية للشركات والمصانع والوحدات الإنتاجية للوقوف على إجراءات السلامة والوقاية الصناعية ومدى الالتزام بها وتنفيدها.