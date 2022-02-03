فرنسا – كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار، بدأ تدريبات منفردة، بعد تعافيه من إصابة بالتواء في الكاحل أبعدته عن الملعب منذ نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أيام قليلة، ونفس الحال بالنسبة للاعب الوسط الهولندي، جورجينو فينالدوم.

ويرجح أن يكون نيمار جاهزا للمشاركة في اللقاء المرتقب لفريقه سان جيرمان ضد ريال مدريد، في الـ15 من الشهر الجاري ضمن ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية سابقة، أكدت أن المقربين من نيمار، واثقون في أنه سيكون حاضرا ضد ريال مدريد، أو سيتواجد في قائمة فريقه للمباراة على أقل تقدير.

المصدر: وكالات