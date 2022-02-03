ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن الهيئة ما زالت تؤكد على ضرورة احترام المسار التأسيسي والتوقف عن العبث به.

عمران وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخباربة المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، أكدت أن الهيئة لم تكن طرفًا في التوافقات بين مجلسي النواب والدولة التي وصفتها بـ “المخالفة” لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

ورأت أن مساعي مجلس النواب تهدف للمساس بالمركز القانوني للهيئة ومحاولة خلق أجسام دستورية موازية، ومصادرة حق الليبيين في تقرير مصيرهم واختيار دستورهم الدائم، على حد قولها.

واعتبرت أن الاستمرار في إقصاء مشروع الدستور هو تعميق للانقسام والفرقة وإطالة أمد الأزمة في ليبيا، والتمديد والتمطيط للأجسام الانتقالية، وتعطيل الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية وفق دستور دائم.

عمران أكدت أن الهيئة لن ترضخ لكل هذا “التلاعب” بمصير الدولة الليبية وستتخذ كافة الإجراءات القانونية في سبيل إيقافه.