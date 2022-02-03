الكاميرون – أبدى قائد وهداف منتخب الكاميرون، فينسنت أبوبكر، رأيه بشأن النجم المصري محمد صلاح، وذلك قبيل مواجهة منتخبي بلديهما، اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال أبوبكر في تصريحات نقلها موقع “Cameroun”: “بصراحة، محمد صلاح لا يثير إعجابي كثيرا!”.

واعتبر رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريح أبوبكر، مستفزا لصلاح، الذي يوصف حاليا بأحد أفضل اللاعبين في العالم، وخير دليل على ذلك احتلال النجم المصري، المركز الثالث في جائز “ذا بيست” لعام 2021، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأفضل لاعب في العالم.

وهي المرة الثانية التي يحل فيها صلاح ثالثا في جائزة “ذا بيست”، بعد نسخة العام 2018.

وينتظر أن يكون الصراع بين صلاح وأبوبكر بالذات اليوم، من أجل قياد منتخبيهما لنهائي البطولة القارية.

وكان صلاح، أفضل لاعب في مباراة مصر في الدور ربع النهائي أمام المغرب، حيث سجل هدفا وصنع آخر، ليقود “الفراعنة” للفوز على “أسود الأطلس” بهدفين مقابل هدف واحد.

في المقابل، فإن أبوبكر، اختير أفضل لاعب في مرحلة دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا الحالية، ويتصدر ترتيب الهدافين برصيد ستة أهداف.

وسيتنافس المنتخبان المصري والكاميروني على بطاقة العبور الثانية للمحطة الأخيرة من النسخة الحالية لبطولة أمم إفريقيا، حيث يلتقي الفائز من هذه المباراة مع السنغال التي حجزت البطاقة الأولى إلى النهائي، بفوزها أمس الأربعاء على بوركينا فاسو بنتيجة 3-1.

المصدر: Cameroun” + RT”