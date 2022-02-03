ليبيا – قال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط إنه رغم كل بوادر حسن النية التي قدمها مجلس النواب تجاه مجلس الدولة، إلا أن الأخير، المسيطر عليه من الإخوان لا يرى سوى نفسه، ونقض كل اتفاقاته بالبيان الأخير الذي رفض فيه تغيير الحكومة.
قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” الأربعاء أشار إلى أن مجلس الدولة عاد مجددًا إلى أسطوانة الدستـور أولاً، وهي شماعة لاستمرار جهات معينة في موقعها، داعيًا البرلمان إلى المضي بنفس الإصرار والإرادة نحو تشكيل الحكومة الجديدة، وتجاهل مجلس الدولة الذي لا يحترم عهدًا أو ميثاقًا.
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