قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” الأربعاء أشار إلى أن مجلس الدولة عاد مجددًا إلى أسطوانة الدستـور أولاً، وهي شماعة لاستمرار جهات معينة في موقعها، داعيًا البرلمان إلى المضي بنفس الإصرار والإرادة نحو تشكيل الحكومة الجديدة، وتجاهل مجلس الدولة الذي لا يحترم عهدًا أو ميثاقًا.