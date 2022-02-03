روسيا – أدرجت لعبة اللوح الأمريكية المشهورة Cultures of the world قطط متحف “الإرميتاج” في بطرسبورغ على قائمة الأعلام الروسية العالمية.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للمتحف في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي VK الروسية.

وجاء في المدونة:” إن قطط “الإرميتاج” تتمتع بشعبية في العالم أجمع وتصوّر في موضوعها الأفلام وتصدر الكتب ومقالات في الصحف. وقد عرفنا مؤخرا أن لعبة اللوح الأمريكية قد أطلقت بطاقة خاصة بروسيا تتضمن حقائق مثيرة عن الجغرافيا والتاريخ والثقافة. وأعجبنا كثيرا السطر الثاني في البطاقة حيث يدور الحديث عن 74 قطة تحمي قطعا فنية وأثرية من الفئران. إنها تعيش في سرداب المتحف ويرعاها طبيب بيطري ومسؤول خاص.

يذكر أن تاريخ خدمة قطط الإرميتاج ” يعود إلى القرن الـ18 حيث أمرت الإمبراطورة، إليزافيتا بتروفنا بإحضار القطط من مدينة قازان إلى بطرسبورغ لتصطاد الفئران.

وقد أصبحت قطط “الإرميتاج” التي بلغ عددها 60 قطا وقطة في الآونة الأخيرة أحد المعالم المعروفة لبطرسبورغ. وقد تم نقشها على الهدايا التذكارية وأغلفة الكتب. وقد أطلق اسمها على مسار سياحي خاص. ووصفت وسائل الإعلام البريطانية عام 2015 قطط “الإرميتاج” بأنها من أكثر أعلام الدنيا غرابة.

المصدر: تاس