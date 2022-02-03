وزيرة المالية: تونس لم تفلس والدولة قادرة على تأمين كافة نفقاتها

وزيرة المالية: تونس لم تفلس والدولة قادرة على تأمين كافة نفقاتها

تونس – أكدت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية إن الدولة ليست مهددة بالإفلاس وبصدد الإيفاء بجميع تعهداتها ونفقاتها بشكل طبيعي.

وأكدت نمصية في تصريح للقناة الوطنية الأولى العمومية أن الدولة وإلى جانب صرفها للأجور وتوفيرها لمصاريف الدعم والتحويلات، فإنها بصدد تسديد قروضها.

ووأضحت أن الدولة المفلسة هي تلك التي تكون غير قادرة على سداد ديونها وفق قولها.

ووصفت وزيرة المالية الأخبار التي يتم ترويجها حول ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية وعجز الدولة عن توفيرها بالمبالغة الكبيرة، مطمئنة التونسيين بأن الدولة تقوم بتأمين نفقاتها في كل المجالات.

ونفت وزيرة المالية ما راج مؤخرا بخصوص طباعة أوراق نقدية، مؤكدة أيضا أن ما تم ترويجه بخصوص اللجوء لمدخرات التونسيين لدى البريد التونسي لصرف الأجور لا أساس له من الصحة.

كما نفت الوزيرة الأخبار المتداولة حول عدم توفر الأجور للأشهر القادمة، ومؤكدة أن الأجور غير مهددة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية