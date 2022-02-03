الأردن – أكد وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، إن التوجه نحو الطاقة الخضراء خيار استراتيجي للمملكة، مؤكدا أن الربط الكهربائي مع دول الجوار يعزز استقرار الشبكة.

وأكد الخرابشة، أن التوجه نحو الطاقة الخضراء خيار استراتيجي للمملكة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وزيادة مساهمتها في إنتاج الكهرباء.

وأشار إلى إمكانية تحويل شبكات النقل والتوزيع إلى شبكات ذكية ما يرفع قدرتها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، بالإضافة لتعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار ما يسهم في تعزيز استقرارية الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة.

المصدر: “عمون”