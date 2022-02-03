لبنان – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أن تسلم الجيش اللبناني أول دفعة من الآليات الإيطالية “دليل على قرب إيطاليا والدفاع الإيطالي من لبنان وشعبه والجيش اللبناني”.

ولفت غويريني في تصريح صحفي إلى أن “علاقة الصداقة التي تربط لبنان بإيطاليا تتميز بجذور تاريخية تستمد عمقها من الهوية المتوسطية المشتركة”، مشيرا إلى أن “وجودنا المستمر في البلاد من العام 1980 حتى الآن، يشهد على التزامنا الواضح بالسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها”.

ووفق وزارة الدفاع الإيطالية، يأتي تسليم أول دفعة من الآليات والعتاد إلى الجيش اللبناني في عملية ستكتمل بنهاية العام الحالي، في إطار إحدى المبادرات الداعمة للقوات المسلحة اللبنانية التي تم الاتفاق بشأنها في يونيو 2021 خلال مؤتمر دولي، شهد مشاركة 20 دولة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برئاسة وزيري الدفاع الإيطالي والفرنسي.

المصدر: وكالة “آكي”