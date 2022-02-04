ليبيا – أرسلت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جوازات السفر الجاهزة الخاصة بالجالية الليبية المقيمة في مصر والإمارات.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار ما هو مبذولة لتقديم الخدمات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج، وتنفيذًا لتعليمات الوزيرة نجلاء المنقوش بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف البيان إن الإدارة استكملت إجراءات إرسال ألف جواز سفر إلى السفارة الليبية في القاهرة و500 أخرى للقنصلية الليبية في دبي، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية الآن بهدف نقل عدد من جوازات السفر الجاهزة إلى عدد من الدول الأخرى التي سيعلن عنها قريبًا.