ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال استمرارها في الحملة الرامية لإزالة التجاوزات على مكونات الشبكة الكهربائية التابعة للشركة العامة للكهرباء.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى قيام القوة الأمنية المشتركة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي في منطقة عين زارة بحملة مكثفة لإزالة التوصيلات غير الشرعية من الشبكة داخل مصانع الحدادة والورش وغيرها، التي تستهلك التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية.

وأضاف البيان: إن هذا الاستهلاك أدى إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء داخل بلدية عين زارة. مؤكدًا القيام بإقفال عدد من مصانع الحدادة وغيرها التي قامت بتوصيلات كهربائية بطرق غير شرعية لضمان عدم سداد الديون التي بذمتها.