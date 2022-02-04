ليبيا – أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان متانة وأزلية العلاقات بين السودان وليبيا وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

البرهان بحسب المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي لدى لقائه الوفد الليبي الزائر للسودان وبحضور حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، أمر بتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الليبيين بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة والموارد التي تتمتع بها ليبيا.

وأعرب البرهان عن أمنيات السودان وشعبه بالسلام والاستقرار والازدهار لليبيا.

وبحث اللقاء سبل تطوير وتوسيع مجالات الإستثمار الليبي في دارفور وكافة ولايات السودان.

هذا ويضم الوفد الليبي الزائر ممثلين عن وزارات الخارجية، والمالية، والنقل، ومجموعة من المستثمرين، بجانب ممثلين عن الغرف التجارية والموانئ البحرية والجمارك والمصارف، فضلًا عن السفارة الليبية بالخرطوم.