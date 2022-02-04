ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج قراره ذي الرقم 77 لسنة 2022 بشأن إضافة أحكام لقراره رقم 359 لسنة 2021.

القرار رقم 77 الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أضاف في مادته الأولى سلعة التمور بكافة أنواعها إلى ماورد في المادة الـ3 من القرار رقم 359 التي تحدد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها اعتبارًا من الأول من مارس المقبل الواردة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة كلف الحويج إدارة التجارة الخارجية والتعاون فيها بالتنسيق مع الملحقين التجاريين في سفارات ليبيا في تركيا وفرنسا والمغرب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية بما يتوافق وصحيح القانون.

وأضاف البيان: إن هذا يأتي في إطار خطة عمل الوزارة لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها إضافة الى توجيه مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بالعاصمة طرابلس واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.