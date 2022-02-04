ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي أن أيام حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت معدودة، وبدأ العد التنازلي لنهاية قصة مخجلة ومخزية ومؤلمة من النهب والسلب والخداع وسيطرة فكرة العائلة وأبنائها وأنسبائها ومديري مكاتبها ومن انفقوا المليارات على أهوائهم ونزواتهم.

الدرسي قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن كل الظروف توفرت لتكون الحكومة حكومة وحدة وطنية، لكن طريق المال والجاه والسلطان أفقدهم صوابهم وحادوا عن طريق الحق والصواب، لذلك ستذهب حكومة الدبيبة لمزبلة التاريخ غير مأسوف عليها، وسيبقى أثارها حسرة وندمًا لدى الليبيين. بحسب قوله.

ووصف رئيس الحكومة بـ”المقاول” وليس السياسي، بالتالي هذه الحكومة حكومة مقاولات تجري وراء المال والسراب وأضاعت ليبيا وفرصة تاريخية أن تكون الحكومة بالفعل حكومة وحدة وطنية؛ لأنها كانت حكومة التناقضات.

ووجه رسالة لأهالي طرابلس قائلًا: “إياكم أيها الشباب الذين تحملون السلاح، إياكم أن تكونوا حائط سد أمام رغبة شعبكم، الشعب الليبي يعلم أن الدبيبة فاشل وساقط ولن يستمر ولا يغركم الإعلام الذي يحرض على قتل الليبيين”.

كما بيّن أن كل هذه التناقضات والأمور تجعل كل مواطن ليبي وبرلماني حر وطني يوقع بسحب الثقة من هذه الحكومة، وليأتي من يأتي بعدها، لافتًا إلى أن فتحي باشاآغا شخص يملك رؤيا وطنية ويرى أن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة هو السبيل لعودة الوئام لليبيين، ولن يكون هناك مغالبة في الحكومة.

ورأى أن باشاآغا سيدخل التاريخ حينما يؤسس ويؤطر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وستشهد ليبيا هذا قبل نهاية العام. بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ كيف تقيم المشهد السياسي الليبي بصورة عامة وأهم نقطة في التطورات الأخيرة أن مجلس النواب عازم على المضي قدمًا في إسقاط الحكومة واستبدال الدبيبة، والأخير يعلن أنه لن يعترف بأي قرار يصدر عن مجلس النواب ولن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة؟

أزفت الآزفة وأصبحت أيام حكومة الدبيبة معدودة وبدأ العد التنازلي لنهاية قصة مخجلة ومخزية ومؤلمة من النهب والسلب والخداع وسيطرة فكرة العائلة وأبنائها وكهولها وأنسبائها ومديري مكاتبها ومن أنفقوا المليارات على أهوائهم ونزواتهم، وحين فاحت رائحة السرقات النتنة ضحوا بأتباعهم وزجوا بهم في السجون، ولقد توفرت كل الظروف لتكون الحكومة حكومة وحدة وطنية، لكن طريق المال والجاه والسلطان أفقدهم صوابهم وحادوا عن طريق الحق والصواب، وستذهب حكومة الدبيبة لمزبلة التاريخ غير مأسوف عليها وسيبقى آثارها حسرة وندمًا عند الليبيين الذين غالبًا ما يقلبون معاناتهم لفكاهة.

هذه الحكومة عندما أعطيت الثقة في سرت العامرة بأهلها كانت الظروف مهيئة أمام الحكومة، وشخصيًا تواصلت مع رئيس الحكومة ومن معه وقلت لهم أنكم أتيتم بعد سنوات من الحرب والفرقة والخلاف والشقاق، دفعت فيها أثمان باهظة وسالت دماء الليبيين ودخل بيننا الشيطان، هذه الحكومة سميت حكومة الوحدة الوطنية، الله الله في دماء الليبين، وقبل ذلك في أموالهم ووحدة البلاد، ولكن هذا الكلام لم يغني شيء؛ لأن رئيس الحكومة مقاول وليس سياسيًا، وهذه الحكومة ليست تكنوقراط، بل حكومة مقاولات تجري وراء المال والسراب، أضاعت ليبيا وأضاعت فرصة تاريخية أن تكون الحكومة بالفعل حكومة وحدة وطنية، بل إنها حكومة التناقضات والتي أنفقت 3 مليار ليبي على أقل من كيلو متر من الطرق.

هذا الرجل الذي دخل لطرابلس بصفته رئيس السلطة التنفيذية في ليبيا وتحصل لأول مرة في تاريخ مجلس النواب الليبي الذي يمثل كل المناطق والأقاليم الليبية والقرى والأرياف على أغلبيه ساحقة من أعضاء مجلس النواب، وقلنا له انطلق، ما الذي فعله في طرابلس؟ هل حل مشكلة الكهرباء؟ لماذا يحاسب وزير الصحة ولا يحاسب رئيس الحكومة؟ أين الأجهزة الرقابية وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية؟

هذه رسالة موجهة لأهلنا في طرابلس إياكم أيها الشباب الذين يحملون السلاح، إياكم أن تكونوا حائط سد أمام رغبة شعبكم، الشعب الليبي يعلم أن الدبيبة فاشل وساقط ولن يستمر ولا يغركم الإعلام الذي يحرض على قتل الليبيين.

س/ هل سيكون رئيس الحكومة القادم لكل الليبيين أم رئيس حكومة موازية؟

بالطبع، هناك شك، لا نستبعدها، لكن الشخصيات التي طرحت وعلى رأسها فتحي باشاآغا الذي يملك كل المواصفات لإخراج الدبيبة من عقر داره وطرابلس بالذات، يمتلك القوة والشخصية والأتباع والأنصار والقاعدة الشعبية، أتكلم عن قاعدة اجتماعية كبيرة خاصة في مصراتة ونعلم أنها القوة الأكبر السياسية والعسكرية والاقتصادية في طرابلس.

أعتقد أن لدى باشاآغا من القوة والقدرة والتجهيز أن يستطيع الدخول لطرابلس العاصمة ويمارس أعماله من داخلها والحديث أن سرت لربما تكون عاصمة مؤقتة، أعتقد أن باشاآغا لن يقوم لهذا الفعل وسيبقى في طرابلس ويواجه المشاكل هناك بقوة وشجاعة وحزم؛ لأن طرابلس العاصمة وفيها الثقل الاقتصادي والاجتماعي وأعتقد أنه سيدخل للعاصمة وسيستقبل استقبالًا كبيرًا، لم يدخل كما أسلافه عن طريق بوابة بوستة او عن طريق الرشاوي.

عبد الحميد الدبيبة تعهد ألا يترشح المرة القادمة وقال إنه تعهد أدبي، إن لم يردعك التعهد الأدبي لن تردعك العهود والمواثيق؛ لأن بحكم الرجال والأدب التعهد الأدبي أقوى من التعهد الذي توقع عليه بيدك، تعهد أن يدعم الانتخابات يخرج وزير داخليته ويقول نحن لا نستطيع أن نؤمن الانتخابات ويوم وافقت المحكمة على الدبيبة قال نستطيع أن نؤمن الانتخابات، الدبيبة اعترف بمجلس النواب سلطة تشريعية عندما أقسم اليمين في طبرق وتحصل على الثقة في سرت، وبعد ذلك انقلب عليهم ولم يعترف بالقانون رقم 1 لانتخاب رئيس مجلس النواب، وبالأخص المادة 12 لم يقدم استقالته حسب هذه المادة، كل التناقضات والأمور تجعل كل مواطن ليبي وبرلماني ليبي حر وطني يوقع بسحب الثقة من هذه الحكومة ويأتي من يأتي ويحصل ما يحصل. أفضل أن تكون هناك حكومة موازية ولا نترك الحبل على الغارب للدبيبة فهو نجح في شراء بعض أعضاء مجلس النواب.

نحن موقفنا وطني من البداية وقفنا مع جيشنا ومع سلطتنا الوطنية، وهناك من أعضاء البرلمان من جلس 7 سنوات لم يأتِ للبرلمان وجاء كأنه لم يغب يومًا، ولفينا عليه ولميناه، واختيار طبرق دار السلام لهذا الموقف والموقع، الناس ساعدتنا والبيئة وجميع القبائل والتركيبات في طبرق ساعدتنا ولم يبخلوا علينا ولم يعترضوا على عملنا ولم يكن هناك حرج في عقد جلسات مجلس النواب، هناك من كان يسب في قيادة الجيش ويغلط وينزل في مطار طبرق ويتجول في طبرق وينام فيها ولا أحد يقربه، نحن فرض علينا أن نعيش في هذا القالب وإن لم نتوافق لن يحدث منه شيء.

باشاآغا تواصلنا معه وهو شخص يملك رؤيا وطنية ويرى أن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة هو السبيل لعودة الوئام لليبيين، ولن يكون هناك مغالبة في الحكومة، باشاآغا يعلم هذا الكلام لن يحابي ولن يجامل؛ لأنه يملك القرار الأقوى، باشاآغا سيدخل التاريخ حينما يؤسس ويؤطر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادم وستشهد ليبيا هذا قبل نهاية العام.