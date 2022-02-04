واشنطن – ردت السفارة الروسية في الولايات المتحدة على تصريحات واشنطن التي زعمت فيها أن روسيا تستعد للقيام باستفزازات وفبركات من أجل غزو أوكرانيا.

وفي بيان للسفارة نُشر على فيسبوك، جاء فيه: “لم نتفاجأ بالسيناريو “الإبداعي” الذي أعلنه ممثلو وزارة الخارجية والبنتاغون في 3 فبراير، بشأن مزاعم عن استعداد روسيا لعملية ضد أوكرانيا تحت “علم أجنبي”. هذا هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.. المجتمع الدولي يتذكر ما قام به الامريكيون من تزوير من أجل تدخلاتهم العسكرية في جميع انحاء العالم، بما في ذلك انبوبة الاختبار المعروفة التي عرضها باول”، كحجة لغزو العراق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولين باول، أحد المحرضين الرئيسيين على الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مدعيا أن صدام حسين كان يمتلك أسلحة بيولوجية للدمار الشامل. وفي اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عرض باول بعد ذلك أنبوبة اختبار تحتوي على مسحوق أبيض كدليل. في وقت لاحق تبين أنها كانت مزيفة.

المصدر: نوفوستي