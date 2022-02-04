مصر – أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمنتخب بلاده لكرة القدم، بعد تأهله إلى نهائي كأس إفريقيا وتجاوزه عقبة منتخب الكاميرون في الدور نصف النهائي.

وقال الرئيس المصري في تغريدة: “أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية”.

وأضاف: “إنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين”.

وتابع: “لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم، لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم”.

المصدر: RT