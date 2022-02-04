ليبيا – التقى النائب العام المستشار الصديق الصور الجمعة الماضية بمديرة معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، انتونيا ماري ، ومجموعة من العاملين بهيئة إدارة المعهد.

اللقاء تناول بحسب مكتب إعلام النائب العام أولويات عمل المعهد؛ وأخصها مكافحة الجريمة المنظمة وأشكال الاتجار غير المشروع؛ وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة؛ وتسييد القانون خلال المرحلة الانتقالية.

كما استعرض الحضور آليات التدريب، وتعزيز المساعدة التقنية؛ وإجراء بحوث العدالة الجنائية بهدف تحليل الظواهر الإجرامية.

وتطرق الحضور إلى الخطوات التي اتخذها مكتب النائب العام في ليبيا لغرض تعزيز نظم العدالة الجنائية الفاعلة وتعزيز فهم المشاكل المؤدية إلى الجريمة وتأهيل أعضاء النيابة العامة للقيام بواجباتهم الوظيفية على النحو الأمثل.

وانتهى المجتمعون إلى تحديد نقطة اتصال يتم تبادل المعلومات بين المعهد وبين النيابة العامة الليبية من خلالها مع الشروع في إعداد إطار عام يهدف إلى تدريب أعضاء النيابة العامة ورفع قدراتهم.