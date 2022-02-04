ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن البرلمان لا يملك سلطة الإلزام بتنفيذ مسار تغيير الحكومة، رغم أنه المختص بالخطوة التي اتخذها لتغيير الحكومة، في حين أن السلطة التنفيذية تتمثل في حكومة تصريف الأعمال التي قد لا تلتزم بما يصدره مجلس النواب.

العباني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف أن بعض المخاوف ترتبط باستمرار المناكفة السياسية وعدم تسليم الحكومة الحالية للسلطة.

ورأى أن البرلمان أخفق في إجراء العملية الانتخابية باعتباره المفوضية تابعة له، في حين أن الشعب يطالب بإجراء الانتخابات ولم يطالب بتغيير الحكومة.

وأشار إلى مجلس النواب ذهب لإعداد خارطة طريق جديدة في وقت يطالب الجميع فيه بإنهاء المراحل الانتقالية.

وبشأن مواقف المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أوضح العباني أن وليامز هي من وضعت خارطة الطريق الحالية مع الأطراف الليبية بناء على مباحثات تونس وجنيف عبر لجنة الـ 75، وأنها تشعر بالإحباط وتحاول إصلاح الفشل الحالي.