ليبيا – التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية بنظيره الإيطالي بيروني فاسينو وأعضاء من لجنة الخارجية بمجلس النواب الإيطالي من الحزب الديمقراطي، وحزب إيطاليا للأمام، وحزب الرابطة، وحزب عاشت إيطاليا.

اللقاء تناول يحب المكتب الإعلامي لمجلس النواب التطورات السياسية الراهنة في ليبيا والمنطقة وسبل دعم إيطاليا للاستقرار في ليبيا وعدد من المواضيع التي تهم البلدين، أبرزها ملف الهجرة وبرامج التعاون بين البلدين.

وهنأ العقوري الجانب الإيطالي بانتخاب رئيس للجمهورية، مجددًا شكره لدور إيطاليا في دعم ليبيا في هذه الفترة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة .

بدوره، أكد فاسينو حرص بلاده على التعاون مع ليبيا ودعم استقرارها، لأن هذا يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، مضيفًا: ليبيا على رأس أولويات المسؤولين في إيطاليا لأن ذلك يرتبط بمصالح واستقرار إيطاليا.

كما جدد فاسينو استعداد البرلمان الإيطالي لدعم مجلس النواب من الجانب الفني، مشددًا على ضرورة استئناف عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وقال فاسين وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية: “من الملح أن تستأنف ليبيا في أقرب وقت ممكن عملية تحقيق الاستقرار التي تشهد حالة من الجمود الخطير بعد تعليق الانتخابات في 24 ديسمبر”.

وأكد البرلماني الإيطالي أنه من الضروري تصور مسار مشترك بين جميع الفاعلين الليبيين فيما يتعلق بموعد الانتخابات بقواعد انتخابية واضحة، وأي حكومة ينبغي أن تقود ليبيا، وأخيرًا بشأن كيفية اعتماد دستور لتقديمه للاستفتاء. كل الخيارات الصعبة تتطلب حسًا بالمسؤولية وإرادة موحدة من جانب جميع الأطراف السياسية والاجتماعية.

كما شدد فاسينو على أن استئناف عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا هو أكثر ضرورة وإلحاحًا لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة المتضررة اليوم، كما يحدث في منطقة الساحل، من الأزمات الخطيرة وعدم الاستقرار.

وأضاف: “تشعر إيطاليا، كما كررت الحكومة وبرلماننا مرارًا وتكرارًا، أنها ملتزمة بقوة بدعم أي مبادرة مفيدة، على المستويين الثنائي والأوروبي، لاستئناف عملية الاستقرار”.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة الاجتماعات الدورية وتبادل الزيارات البرلمانية لتكوين أرضية مشتركة للعمل.