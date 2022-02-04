ليبيا – ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الأربعاء مع وزير خارجية تشاد شريف زين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الى مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية، حيث تترأس جمهورية تشاد اللجنة الوزارية لتقدير الانصبة والمساهمات بالاتحاد الأفريقي، وطرحت المنقوش مقترحًا لمعالجة هذا الموضوع يأخذ في الاعتبار الظرف الاستثنائي الذي مر بالبلاد، وذلك بتخفيض المطالب إلى النصف مع تسديد باقي المتأخرات دفعة واحدة.

ورحب الوزير التشادي بالمقترح ووعد بعرضه على اللجنة، واتخاذ إجراءات التنفيذ حال الموافقة عليه.

وتطرق الجانبان إلى موضوع عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة طرابلس والآلية التي تحقق ذلك، واتفق على طرح مقترح بعقد قمة طارئة للتجمع في إحدى الدول الأعضاء، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء والذي سيعقد في المغرب خلال شهر مارس القادم.