ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة عن رفضه لمضمون بيان مجلس الدولة حول شراكته السياسية مع مجلس النواب، استنادًا إلى أن الأخير لم يضمّن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الخميس، أوضح أن مجلس النواب يتعامل مع مجلس الدولة كأمر واقع، لمحاولة الحصول على أكبر قدر من التوافق مع الأطراف على الأرض.

وأشار إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين لجنة خارطة الطريق البرلمانية ورؤساء لجان مجلس الدولة هي مشاورات غير ملزمة لمجلس النواب، ومن بينها قضية اختيار حكومة جديدة وإسقاط الحكومة الحالية التي يؤكد أنها اختصاص أصيل للبرلمان.

وأكد أن مجلس النواب ماضٍ في اختيار رئيس حكومة جديد خلال جلسة مجلس النواب، الإثنين والثلاثاء المقبلين، إذا تحصل المترشحون على التزكيات المطلوبة وتوفرت مستنداتهم.

وحول كيفية الاعتراف بالحكومة الجديدة، لفت وحيدة إلى رهان مجلس النواب على أن يكون رئيس الحكومة الجديد من غرب البلاد، ومدى قوته ليتمكن من فرض إرادة حكومته على أرض الواقع، إذا ما رفض رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة.

اوحيدة رجح عدم قبول الدبيبة بتسليم السلطة ودخول البلاد في انقسام حكومي جديد، معتبرًا أن الأمر لن يكون سهلًا إذا كانت هناك أطراف دولية تدعم الدبيبة.