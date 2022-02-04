الولايات المتحدة – أعلنت شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية “باي بال هولدنغز” غلق 4.5 مليون حساب، وخفضت توقعاتها للعملاء الجدد بعد اكتشاف “أطراف سيئة” تستفيد من برامج الحوافز التي تقدمها.

وأدى هذا الإعلان إلى تراجع غير مسبوق لسهم الشركة بحسب وكالة “بلومبيرغ” للأنباء.

وقالت الشركة التي تعيد هيكلة استراتيجيتها التسويقية، إنها لم تعد تتوقع وصول إجمالي عدد الحسابات النشطة لمستخدميها إلى 750 مليون حساب بحلول 2025، وتخلت عن أحد أهدافها الذي ساهم في زيادة إنفاقها خلال العام الماضي على حملات المبيعات.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن جون ريني المدير المالي للشركة قوله: “نقيم باستمرار قاعدة الحسابات النشطة لدينا للتأكد من أن الحسابات مشروعة.. هذا أمر مهم وبخاصة خلال فترة حملات الحوافز التي يمكن أن تكون مستهدفة من جانب الأطراف السيئة التي تحاول الإستفادة من هذه العروض دون أن يكون لديها أي نية لأن تكون عميلا شرعيا على منصتنا”.

وتراجع سعر سهم “باي بال” في تعاملات صباح الأربعاء في بورصة وول ستريت للأوراق المالية بنيويورك بنسبة 25% إلى 132.40 دولار وهو تراجع غير مسبوق للسهم.

المصدر: وكالات