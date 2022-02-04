بوتين خلال محادثات مع نظيره الصيني في بكين: العلاقات بين البلدين اكتسبت طابعا غير مسبوق

بوتين خلال محادثات مع نظيره الصيني في بكين: العلاقات بين البلدين اكتسبت طابعا غير مسبوق

الصين – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاءه الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين إن العلاقات بين روسيا والصين اكتسبت طابعا غير مسبوق ، يدعم كل منهما تنمية وتطور الآخر.

وأضاف الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع نظيره الصيني: “إن العلاقات بين روسيا والصين هي مثال جيد لبناء علاقات ثنائية جديرة بالاهتمام، فهي تساعد البلدين على التطور”.

وتابع قائلا: “بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية، فهي تتطور بشكل تدريجي حقا، بروح الصداقة والشراكة الإستراتيجية، وقد اكتسبت طابعا غير مسبوق حقا. وهي مثال على العلاقات الجديرة التي تساعد بعضها البعض على التطور، وفي نفس الوقت تدعم كل منهما”.

وأعرب بوتين، في اجتماعه مع شي جين بينغ، عن ثقته في أن الرياضيين من روسيا والصين سيحققون أداء جيدا في الأولمبياد.

من جهته قال الرئيس الصيني، إن الصين وروسيا تدعمان بقوة الجهود المبذولة لحماية مصالحهما الرئيسية في العالم.

وأضاف شي جين بينغ أن الثقة المتبادلة السياسية والاستراتيجية بين بكين وموسكو مستمرة في النمو، منوها بأن الصين وروسيا، على الرغم من الجائحة، لا تزالان ملتزمتين بالتنمية المستدامة للعلاقات الثنائية، “الطرفان يدعمان بقوة الجهود المبذولة لحماية مصالحهما الأساسية. فالثقة السياسية والاستراتيجية المتبادلة آخذة في النمو. ولا يزال الطرفان ملتزمين بالأهداف الأساسية، ويبذلان جهودا دؤوبة من أجل التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية”.

وأوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين وروسيا تعملان معا لتطبيق تعددية حقيقية وتكون بمثابة دعامة لتوحيد العالم في التغلب على الأزمات.

وبدأت المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل بكين اليوم الجمعة لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك.

ويعد هذا اللقاء المباشر بين الزعيمين الروسي والصيني الأول من نوعه منذ بداية جائحة كورونا.

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، بأن لقاء الرئيسين سيعقد اليوم الجمعة قبل بداية مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي في مقال لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” بعنوان “روسيا والصين: شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل”، أن روسيا والصين جاران تجمعهما تقاليد قديمة من الصداقة والثقة.

المصدر: نوفوستي