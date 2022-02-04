ليبيا – افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح الخميس قسمي العناية الفائقة للحروق والعمليات الكبرى في مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس.

وجاء ذلك خلال زيارة أجرها رمضان أبو جناح للمستشفى في أولى زياراته منذ توليه مهامه كوزير صحة، رافقه فيها عميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي.

وقام أبوجناح خلال الزيارة بجولة في الأقسام رفقة المدير العام وعدد من الاختصاصيين والفنيين والعناصر الطبية والطبية المساعدة، واستمع خلال الزيارة لآراء المسؤولين حول سير العمل بالمستشفى، واحتياجات الوحدات والأقسام.

وعبر أبو جناح عن سعادته بافتتاح هذه الأقسام بمستشفى الحروق بطرابلس، موكدًا عزم الحكومة مواصلة إصلاح القطاع الصحي رغم كل الظروف.

كما أضاف في تصريح له أن أولوية الحكومة هي مواجهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا، داعيًا الليبيين لأخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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