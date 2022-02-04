الكاميرون – تألق حارس مرمى المنتخب المصري، محمد أبو جبل، بشكل لافت خلال مباراة بلاده أمام الكاميرون، مساء أمس الخميس، وذلك في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وخطف أبو جبل الأضواء بتألقه الكبير، فقد حافظ على عذرية شباكه على مدار الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، ومن تصدى لكرتين في سلسلة ركلات الترجيح، ليساهم في قيادة منتخب “الفراعنة” إلى نهائي النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في الكاميرون.

وبدأت رحلة أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، في البطولة الحالية للقارة السمراء، من مشاركته أمام منتخب كوت ديفوار “ساحل العاج” بديلا بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي، ليتألق بشكل لافت ويقود منتخب “الفراعنة” إلى الدور ربع النهائي، بتصديه لركلة ترجيحية.

وشارك أبو جبل أساسيا في المباراة التالية ضد نظيره المغربي (2-1) التي جمعتهما يوم الأحد، الماضي في الدور ربع النهائي للبطولة، ولكنه تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر، بعد أن أنقذ مرماه من فرصة هدف محقق، بتصدييه ببراعة للكرة الرأسية التي سددها المدافع المغربي، نايف أكرد، من داخل منطقة الجزاء، وتلقى حارس المرمى العلاج وتحامل على نفسه وواصل اللقاء.

ولكن في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي، لم يستطع أبو جبل استكمال اللقاء، ودفع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بمحمد صبحي كبديل في الشوط الإضافي الأول، ليدخل أبوجبل في نوبة بكاء عقب جلوسه على مقاعد البدلاء بعد استبداله.

وتعافى أبو جبل من الإصابة سريعا وشارك أساسيا أمام الكاميرون أيضا، ليواصل مسيرة التألق.

وتعهد محمد أبو جبل، بعد مواجهة الكاميرون، بإسعاد الجماهير المصرية من خلال التتويج ببطولة أمم إفريقيا الحالية، بقوله: “الحمد لله على الفوز، أبارك للشعب المصري واتحاد الكرة والجهاز الفني”.

وأضاف حامي عرين “الفراعنة”: “حاولنا التهديف في المباراة (ضد الكاميرون)، ولكن وصلنا إلى ركلات الترجيح.. نأخذ البطولة خطوة خطوة ونثبت للجميع أن المنتخب المصري هو الأقوى”.

وأكمل أبوجبل متعهدا للجماهير المصرية: “نعد الجماهير بالعودة بالكأس”.

ويسعى منتخب مصر لرفع كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ العام 2010، والثامنة في تاريخه، عندما يواجه نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل.

المصدر: RT