مصر – أعلنت وسائل الإعلام المصرية اليوم عن وفاة المخرج المسرحي الكبير، جلال الشرقاوي، بعد معاناته من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا .

وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون” .. بابا فى ذمة الله”.

وشهدت الأيام الأخيرة، تدهورا كبيرا في حالة الراحل، حيث واجه مشكلات عديدة في الرئة بسبب مضاعفات فيروس كورونا ونقص الأكسجين بشكل كبير، وهو ما دفع عائلته لنقله منذ يومين إلى مستشفى آخر، من أجل توفير رعاية طبية كاملة له، حيث كان يتواجد في العناية المركزة إلا أنه توفي صباح اليوم.

وكان تامر الشرقاوي، ابن المخرج جلال الشرقاوي، قد قال إن والده مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة منذ 10 أيام.

وتابع أن والده انتقلت له العدوى من أفراد الأسرة: “احنا مكناش عايزين نقول لحد ولكن البيت كله كان عنده كورونا.. خمسة أفراد فى البيت كان عندنا كورونا”.

وللمخرج جلال الشرقاوى تاريخ طويل فى الفن، خاصة فى مجال المسرح، وهو من مواليد 14 يونيو 1934 ، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة سنة 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955، وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية بتقدير امتياز سنة 1958 ، ودبلوم اخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا سنة 1960، ودبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا سنة 1962 قسم إخراج.

شغل الراحل خلال مشواره الفني عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 1967، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية سنوات 1975 و 1979. وهو أستاذ متفرغ بالمعهد من سنة 2006.

من أهم مسرحياته التى أخرجها “مدرسة المشاغبين، دنيا حبيتى، دنيا أراجوزات، كوتش، أنا متفاءل تصور، حودة كرامه، أشطة وعسل، الجنزير، بحبك يا مجرم، عطية الإرهابية”.

المصدر: الوطن