الجزائر – نشر رائد الفضاء الروسي سيرغي ريازانسكي، امس صورة ساحرة التقطت من الفضاء وتظهر مشهدا من الصحراء الجزائرية.

وقال ريازانسكي، معلقا على الصورة: “الجزائر أكبر دولة في القارة الإفريقية، تشكل الصحراء الكبرى 80% من مساحتها”، موضحا أن هذا البلد “يمتلك أطول خط ساحلي بين دول المغرب العربي، بطول يصل إلى 988 كيلومترا”.

ولفت ريازانسكي إلى أن الجزائر بلد فريد من نوعه من حيث خصائصه المناخية وطبيعته، حيث يضم صحراء وجبالا وبحيرات وبحرا وغابات مختلفة، مشيرا إلى أن الحرارة قد تصل في الصيف إلى حوالي 50 درجة، في حين أنه في الشتاء تتساقط الثلوج.

المصدر: RT