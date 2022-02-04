ماليزيا – أعلن الاتحاد الاسيوي، اليوم الجمعة، عن فوز لاعب المنتخب الوطني العراقي ونادي الكرخ حسن عبد الكريم “قوقية” في تصويت خاص بنجم المستقبل عن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.
وأجرى موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استفتاء على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، عن نجم المستقبل في القارة الاسيوية.
وحصر الاتحاد التصويت ما بين نجم المنتخب العراقي ولاعب نادي الكرخ حسن عبد الكريم الشهير بـ”قوقية”، واللاعب الصيني هيون تاي.
وحصر الاتحاد التصويت ما بين نجم المنتخب العراقي ولاعب نادي الكرخ حسن عبد الكريم الشهير بـ”قوقية”، واللاعب الصيني هيون تاي.
ونشر الاتحاد الاسيوي فيديو لقوقية تغنى به بعد مساهمته الكبيرة في صناعة الهدف الأول لمنتخبنا الوطني في شباك المنتخب اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022).
وكالات