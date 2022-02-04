ليبيا – اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الأربعاء مع محمود الفطيسي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بمقر الديوان وبحضور عدد من الإدارات المختصة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة الدور الاستشاري للمجلس وأهميته في إنشاء ووضع رؤية تنموية وإعداد وتطوير الهياكل التنظيمية واقتراح خطط وبرامج التطوير حسب التشريعات النافذة.

وخلص الاجتماع إلى وضع آلية للتعاون بين ديوان المحاسبة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في عدد من الموضوعات ذات العلاقة، والتي ستنعكس بصورة مباشرة على تحقيق الآثر الإيجابي في تنمية وتطوير قطاعات الدولة ومرافقها الاستراتيجية.