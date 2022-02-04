ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إنه عندما بادر مجلس النواب لتشكيل لجنة خارطة الطريق تواصل مع مجلس الدولة الذي استبشر خيرًا بهذه الخطوة، وأعتبرها فرصة يمكن من خلالها اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاز الاستحقاق الدستوري.

فرج أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المجلس اعتبرها فرصة لإنجاز الاستحقاق الدستوري، سواء بالوصول للاستفتاء على الدستور أو من خلال الوصول لقاعدة دستورية توافقية تعبر عن رؤى الأطراف كلها وتضمن إجراء انتخابات ذات مصداقية وقادرة على عبور المرحلة.

وأضاف: “لذلك استجبنا لدعوتهم وجلسنا معهم في عدة جلسات وركزنا على المسار الدستوري وهو الأهم، واللجنة كان فيها تجاوب كبير في هذا المجال ووصلنا لتعديل 12 للإعلان الدستوري ليتم شرعنة ما تم التوصل له من خلال تشكيلنا من 24 شخص ومنهم 6 من مجلس الدولة و6 من مجلس النواب و6 خبراء يتم اختيارهم، وقلنا فرصة تشترك الهيئة التأسيسية، وممكن أن تحل العقدة التي في المنشار ونمضي للأمام، تم الاتفاق وانتظرنا جلسة مجلس النواب وسمعنا رسائل سلبية جدًا صدرت من هناك، على الرغم من أن عددًا كبيرًا جدًا من أعضاء مجلس النواب اتصلوا بنا وقالوا: إن الكلام في القاعة عبارة عن كلام وما سيكون هو ما تم التوافق عليه”.

ولفت إلى أن مجلس الدولة أصدر البيان وحذر فيه من مسألة الانفراد، خاصة أن هذه المرحلة هي مرحلة شراكة وطنية ولا يجوز لأي طرف سياسي في ليبيا أن ينفرد باتخاذ القرار السياسي، مؤكدًا على أن هذه المرحلة تحتاج لتوافق سياسي وطني وشراكة وطنية.

كما ختم حديثه بالقول: “لا يمكن ضمان مواقف مجلس النواب وهذه تجربتنا معهم خلال السنوات الماضية، كلما حاولنا أن نصل لتوافق حول السلطة التنفيذية والاستحقاقات كلها لم نتمكن من ذلك، نظرًا لأن مجلس النواب كان ينفرد باتخاذ القرار دائمًا وهو يعرف أن ليبيا في حالة انقسام سياسي وفيها معسكران، ولا يمكن لطرف واحد أن يتخذ القرار، وحتى لا يؤدي لنقطة الصفر عام 2014. رأينا أن هذه المرحلة تجاوزها الليبيين ورأوا آثارها ومساوئها”.