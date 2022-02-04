الكاميرون – أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للحكم الدولي المغربي، رضوان جيد، مهمة قيادة مباراة الترتيب في بطولة كأس إفريقيا بالكاميرون، بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع غدا السبت، على أرضية ملعب “أحمدو أهيدجو”، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسيقود جيد، مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو، بمساعدة كل من موطنيه، لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، فيما أسندت مهمة إدارة تقنية التحكيم بالفيديو “الفار”، للتونسي هيثم قيراط، والجزائري لحلو بنبراهام.

وكان منتخب بوركينا فاسو، خسر في نصف النهائي أمام السنغال بنتيجة 1-3، فيما انهزمت الكاميرون في ذات الدور بركلات الترجيح على يد مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية للنسخة الـ33 من كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال، ستقام بعد غد الأحد، على أرضية ملعب “باول بيا ستاديوم” في ياوندي.

المصدر: “كاف”