مصر – قفزت أسعار البنزين في مصر جنيها كاملا فى أقل من عام، وتحديدا فى الفترة منذ أبريل الماضى وحتى اليوم الجمعة.

وارتفعت أسعار البنزين بواقع جنيه فى اللتر الواحد، على مختلف أنواعه، على 4 مراحل تدريجيا، بمقتضى كل مرحلة قفز سعر اللتر بواقع 25 قرشا.

ومنذ أبريل 2021 وحتى اليوم، وفي أقل من عام أصدرت لجنة تسعير الوقود 4 قرارات متتالية بزيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه في السوق المحلية، حيث كان أول قرار للجنة تسعير الوقود بزيادة الأسعار صدر في أبريل 2021، وتضمن زيادة 25 قرشا في اللتر الواحد دون المساس بالسولار.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حينها زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، بحيث تكون كالآتى: 6.50 جنيه للتر نوع 80، و7.75 جنيه للتر 92، و8.75 جنيه للتر 95، بزيادة 25 قرشًا لكل صنف. كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر.

واتخذت اللجنة قرارها الثاني بالزيادة خلال يوليو 2021، لترتفع الأسعار 25 قرشا في اللتر دون المساس بالمازوت والسولار.

والقرار الثالث بزيادة أسعار البنزين تم الإعلان عنه في أكتوبر العام الماضي، لتصبح 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95.

وأخيرا القرار الرابع بزيادة الأسعار صباح اليوم الجمعة، حيث قررت الحكومة زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه بنسب تتراوح بين 2.7% إلى 3.6% على إختلاف أنواعه.

وتم تعديل أسعار بيع البنزين الجديدة بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى: 7.25 جنيه للتر نوع 80 ، و8.50 جنيه للتر نوع 92 ، و9.50 جنيه للتر نوع 95 ، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

المصدر: المال