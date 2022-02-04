ليبيا – ترأس وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية في حكومة تصريف الأعمال مصطفى السمو اجتماع عمل صناعي واستثماري.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع أتى في إطار تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والأهلي والخاص، وسعي وزارة الصناعة والمعادن بحكومة تصريف الأعمال إلى مساعدة الشراكة المتعثرة على إعادة نشاطها.

وأضاف البيان: إن الاجتماع ضم إدارات الشركة الليبية للحديد والصلب والمنطقة الحرة مصراتة والشركة الوطنية للتنمية القابضة، بهدف التباحث في إمكانية دخول الأولى والثانية في مجال الشراكة والاستثمار مع الشركات والوحدات الاقتصادية القابضة للثالثة.

واختتم الاجتماع وفقًا للبيان برغبة الطرفين للدخول في شراكة وتعاون استثماري بما يعود بالمنفعة ،بعد الاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بالوحدات الاقتصادية التابعة للقابضة من طرف الحديد والصلب والمنطقة الحرة.