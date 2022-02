إسرائيل – دانت 15 منظمة تعنى بحقوق الإنسان مقرها إسرائيل “الهجمات الشرسة” على منظمة العفو الدولية، بعد نشر تقريرها عن سياسة الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقالت المنظمات في رسالة مشتركة: “بصفتنا منظمات حقوقية مقرها إسرائيل وتسعى جاهدة لحماية حقوق جميع الأفراد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والدفاع عنها، نكتب للتعبير عن قلقنا البالغ بشأن الهجمات الشرسة على منظمة العفو الدولية، بعد نشر تقريرها عن الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.

وجاء في الرسالة: “من خلال عملنا، نقوم بتوثيق والتحقق والتصدي للظلم المستمر وعدم المساواة وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. لقد استخدم الكثير منا مصطلح “الفصل العنصري” فيما يتعلق بجوانب مختلفة من معاملة إسرائيل للفلسطينيين”، واعتبرت المنظمات أن “الجدل حول جريمة الفصل العنصري التي تتهم إسرائيل بارتكابها، ونطاقها الجغرافي، ليس أمرا شرعيا فحسب، بل وضروريا جدا”.

وأعربت المنظمات عن رفضها للتصريحات القائلة أن “تقرير منظمة العفو الدولية لا أساس له من الصحة، أو أنه يميز إسرائيل أو يظهر معاداة للسامية”، مضيفة: “نحن قلقون بشكل خاص من مزاعم الحكومة الإسرائيلية غير المسؤولة للغاية حول معاداة السامية”.

وأعلنت المنظمات الحقوقية أن “محاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات الإسرائيلية وتجنب النقاش الموضوعي من خلال إلقاء اتهامات كاذبة هو المعيار والممارسة المستمرة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. نحن قلقون من هذا النهج حيث تتزايد معاداة السامية والعنصرية ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتداء”.

وشددت المنظمات على أن “منظمة العفو الدولية تعمل دون تحيز، وتبحث وتوثق أكثر الحوادث قسوة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت. لا تخضع إسرائيل لمعايير مختلفة، لكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تريد ألا تخضع لأي معيار على الإطلاق”، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى “وقف ممارساتها القمعية والتمييزية ولعبتها الخطيرة في التشهير والتضليل”.

والرسالة جاءت بتوقيع المنظمات التالية: Adalah | Bimkom – Planners for Planning Rights | Breaking the Silence | B’Tselem | Combatants for Peace | Gisha | HaMoked: Center for the Defense of the Individual | Haqel: In Defence of Human Rights | Human Rights Defenders Fund | Ofek: The Israeli Center for Public Affairs | Parents Against Child Detention | Physicians for Human Rights Israel | The Public Committee Against Torture In Israel | Yesh Din

المصدر: RT