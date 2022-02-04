ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على حراك مجلس النواب الجاري حاليًا لتعيين حكومة جديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.

التقرير الذي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، وصف هذا الحراك بعلامة على تعميق الانقسامات التي بدأت بعد تحول الحكومة لإدارة انتقالية في سبتمبر الماضي حتى في الـ24 من ديسمبر الفائت موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تم إزاحتها.

وأضاف التقرير: إن الإعلان عن يونيو المقبل تاريخا رمزيا لإجراء هذه الانتخابات يبقى بعيدًا عن اليقين، لا سيما في ظل الخلافات بين الفصائل المختلفة حول القوانين الانتخابية التي أقرها في وقت سابق مجلس النواب. مرجحًا قرب تمكن المجلس من تشكيل حكومة جديدة بمجرد تسوية مناقشة ملفات المرشحين لرئاستها.

وتابع التقرير بالإشارة إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب والفاعلين السياسيين يعتقدون أن الدبيبة فشل في مهمته الرئيسية المتمثلة في تنظيم الانتخابات، إلى جانب اتهامات بالفساد وتقديم رشاوى لانتخابه من قبل ملتقى الحوار السياسي، بالإضافة لتسببه في تعثر الإصلاحات الاقتصادية.

وبين التقرير أن التحقيقات الأممية في مسألة انتخاب الدبيبة بشكل غير نزيه لم تخلص إلى شيء يذكر، مؤكدًا أن كل هذا يأتي مع اعتقال 4 وزراء من حكومته وفقًا لأوامر من النائب العام بضمنهم وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال علي الزناتي ووكيل الوزارة سمير كوكو بتهم فساد.

ووفقًا للتقرير فقد أكد مصدر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شريطة عدم الكشف عن اسمه أن الهيئة حصلت على أدلة تبين تورط الزناتي وكوكو بصفقات فاسدة في شراء لقاحات وباء كورونا، فيما أوضح التقرير أن ما يحدث في ليبيا لو تم في دولة تعمل بشكل طبيعي فمن المرجح أن تقدم الحكومة استقالتها بالكامل.

وأشار التقرير إلى أن عدم استقالة حكومة تصريف الأعمال يأتي لكون الفساد والهدر في الإنفاق العام هي جوانب من الحياة اليومية، مبينًا أن هذه الحكومة أنفقت مليارات الدولارات والبنية التحتية في ليبيا في حالة يرثى لها وتفتقر المدارس إلى الكتب المدرسية وقطاع الصحة منهار بالفعل.

وواصل التقرير بالتأكيد على تمسك الدبيبة بالسلطة، وإن قرر مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل تعيين بديل له، مشيرًا إلى أن هذه لن تكون المرة الأولى بعد أن رفض في سبتمبر الماضي الانصياع لأوامر المجلس وطالب بالتخلص من الأخير ولم يحترم تعهداته وقرر الترشح للرئاسة.

وكشف التقرير نقلًا عن أحد من زاملوا الدبيبة في الجامعة الكندية التي قال أنه حصل على درجة الماجستير منها في الهندسة رفض الكشف عن اسمه قوله: إن رئيس حكومة تصريف الأعمال غادر كندا قبل استكمال دورات اللغة الإنجليزية التي تمثل شرطًا أساسيًا للالتحاق بالجامعة.

واستدرك التقرير بالتأكيد على تمتع الدبيبة بالحظ الكبير؛ لأن استبداله مشروع محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى المزيد من الانقسامات فيما يمثل الاحتفاظ به في منصبه خطرًا أيضًا، نظرًا لفساده وسجله الحافل بالفشل في وقت تدعم فيه المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بقاءه حتى الانتخابات الموعودة.

وأضاف التقرير: إن ويليامز التي تتمتع بسجل حافل وناجح قد تجد نفسها ضحية لنجاحها في ليبيا بسبب ما حصل بعد رحيلها عن الملف الليبي وتعيين يان كوبيتش عوضا عنها والأخير شهد عهده تراجعا في أداء ملتقى الحوار السياسي تسبب بما حصل لاحقا من إخفاق في إجراء الاستحقاق الانتخابي.

ونبه التقرير إلى حالة الغموض التي تكتنف المواعيد النهائية للعملية السياسية التي أقرها الملتقى فهي تنتهي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تم إزاحتها في ديسمبر الماضي، فيما ترى ويليامز أنها تمتد حتى يونيو المقبل الموعد النهائي لإجراء هذه الانتخابات.

بدوره قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي سالم بلقاسم: إن من الصعب حقا الدفاع عن مثل هذه الحكومة الفاسدة. مشيرًا إلى أن رفض ويليامز لتعيين حكومة جديدة سيتم تفسيره من قبل العديد من الفصائل في يلبيا على أنها وسيط أممي غير نزيه.

وبين التقرير أن تشكيل حكومة جديدة محفوف بالمخاطر وقد يعرقل العملية السياسية برمتها ويعيد العنف؛ لأن تعيين رئيس حكومة جديد من قبل مجلس النواب ورفض الدبيبة التسليم له يهدد بعودة انقسام العام 2014، وإن كان ذلك من دون نزاع مسلح بل بجمود سياسي يؤخر الانتخابات ومزيد من إحباط الليبيين وغضبهم.

ترجمة المرصد – خاص