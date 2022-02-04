ليبيا – التقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بعدد من عناصر ملتقى الحوار السياسي من المتواجدين بالمنطقة الشرقية في مدينة بنغازي فضلا عن أعضاء من مجلس النواب.

بيان صحفي صادر عن ويليامز اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى مناقشة وضع الملتقى والمتغيرات الحالية فيما طرح عناصره وجهات نظر متعددة حول سُبل المضي قدما في العملية السياسية.

وفي سياق آخر أوضح البيان إن ويليامز التقت بأعضاء مجلس النواب بدر النحيب وزايد هدية وعيسى العريبي وسعد البدري من قاموا بإطلاعها على عمل لجنة المجلس المعنية بخارطة الطريق فضلا عن مناقشة المداولات التي تمت مؤخرا في مجلس النواب والخطط المستقبلية.

ووفقا للبيان ‏تبادلت ويليامز في لقاء ثالث حديثا ملهما ومحفزا مع 3 مجموعات مختلفة من ممثلي المجتمع المدني في بنغازي فضلا عن بحث الديناميات السياسية الحالية مؤكدا أن هذه المجموعات شددت على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لأحقية الشعب الليبي باختيار ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

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