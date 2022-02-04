ليبيا – قام 4 من سفراء ليبيا الموفدين إلى العمل بالسفارات الليبية في الخارج بأداء اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى السفراء هم صلاح امرحيل لدى بريطانيا وعمر الدادة بساحل العاج وفرج الحاسي في العراق ومنصف العبيدي في غامبيا، فيما شدد المنفي على أن مهمة تمثيلهم البلاد في الخارج ينبغي أن تساهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها.

وتمنى المنفي التوفيق للسفراء في المهام المكلفين بها، فيما تعهدوا بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهم على تطوير علاقاتها مع الدول الموفدين إليها.

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