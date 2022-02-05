أكثر عملة عربية مقيمة بأقل من قيمتها

إنجلترا – نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية تقريرا محدثا عن أكثر العملات في العالم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث تم تصنيف العملة الروسية كأكثر عملة مقومة دون القيمة الحقيقية.

ووفقا للتقرير اعتبر الروبل الروسي مقوما بأقل من قيمته الحقيقة بنسبة 70%، فيما تم تصنيف الجنيه المصري كأكثر عملة مقومة دون القيمة الحقيقة بين عملات الدول العربية التي شملها التقرير.

وفيما يلي لائحة بالعملات العربية التي شملها التقرير بناء على بيانات مجلة “الإيكونوميست”:

وجاء ذلك بناء على بيانات مؤشر بيغ ماك الجديدة. ويستخدم هذا المؤشر لتحديد تعادل القوة الشرائية في مختلف البلدان بناء على تكلفة “برغر” واحد.

وتقوم المجلة البريطانية بإجراء هذه الحسابات منذ عام 1986، مفترضة أن تكلفة شطيرة مصنوعة من مكونات مختلفة، الخبز والجبن واللحوم والخضروات، يمكن أن تكون بمثابة بديل عالمي لسلة من السلع التي تختلف من بلد إلى آخر.

علاوة على ذلك، ونظرا لوجود سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في معظم دول العالم، فإن “مؤشر بيغ ماك”، وفقًا للمجلة، يسمح بتحديد نسبة أكثر إنصافًا بين العملات النقدية والدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، عند تحليل هذا المؤشر، يفترض أن السلع ذاتها لها سعر واحد في جميع البلدان.

المصدر: RT