بكين – حرصت سفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، على مساندة البعثة الأولمبية السعودية⁩ المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين.

وظهرت الأميرة السعودية وهي تقف في المدرجات، وتلوح بيدها للبعثة السعودية، فور دخولها إلى ملعب “عش الطائر” خلال مراسم تقديم الوفود المشاركة في الألعاب أمس الجمعة.

وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أمس الجمعة، وتستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها السعودية التي تسجل حضورها الأول في الألعاب الأولمبية الشتوية، إلى جانب دولتين عربيتين أخريين، وهما لبنان الذي يشارك بلاعبين ولاعبة، والمغرب بلاعب واحد.

وبشكل إجمالي، يشارك في هذه النسخة الحالية 2861 رياضيا، يتنافسون على 109 أطقم من الميداليات.

المصدر: وكالات