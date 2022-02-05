روسيا – خلص خبراء مجلة “الإيكونوميست” البريطانية إلى أن العملة الروسية “الروبل” تعد أكثر عملة في العالم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وجاء ذلك بناء على بيانات مؤشر بيغ ماك الجديدة. ويستخدم هذا المؤشر لتحديد تعادل القوة الشرائية في مختلف البلدان بناء على تكلفة “برغر” واحد.

وتقوم المجلة البريطانية بإجراء هذه الحسابات منذ عام 1986، مفترضة أن تكلفة شطيرة مصنوعة من مكونات مختلفة، الخبز والجبن واللحوم والخضروات، يمكن أن تكون بمثابة بديل عالمي لسلة من السلع التي تختلف من بلد إلى آخر.

علاوة على ذلك، ونظرا لوجود سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في معظم دول العالم، فإن “مؤشر بيغ ماك”، وفقًا للمجلة، يسمح بتحديد نسبة أكثر إنصافًا بين العملات النقدية والدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، عند تحليل هذا المؤشر، يفترض أن السلع ذاتها لها سعر واحد في جميع البلدان.

وترى المجلة أن سعر الروبل مقابل الدولار الأمريكي لشهر فبراير 2022 أقل من قيمته الحقيقية بنسبة 70%. ويعتقد خبراء المجلة أن سعر الصرف العادل للعملة الروسية هو 23.24 روبل للدولار.

وللمقارنة يتم تداول العملة الروسية اليوم عند مستوى 76.5 روبل للدولار، وفقا لبيانات موقع بورصة موسكو.

المصدر: RT