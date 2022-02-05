ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أنه قبيل جلسات مجلس النواب في طبرق لاختيار حكومة موازية، سيكون هناك الكثير من المستجدات على الساحة السياسية.

البيوضي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه سيكون واضحا بما لا يدع مجال للشك أن الوعود الزائفة ليست ممكنة التحقيق، وأن المسار السلمي الوحيد هو الإحتكام لإرادة الليبيين.

وأكد على أن الإستمرار في نهج الصفقات سيؤدي لانقسام وطني حاد، أما الصدامات المسلحة فستصبح متنقلة وتأخذ بعداً مغايراً عما عرفه الجميع خلال السنوات الماضية.

كما شدد على أنه آن الأوان لأن يحتكم الجميع لصوت العقل والحكمة، وأن يعود الجميع موحدين لمسار سلمي ينجز الإستحقاقات الوطنية، ويجدد شرعيات الأجسام السياسية في ليبيا.