إستونيا – صرح مستشار وزارة الدفاع الإستونية كوستي سالم بأن القوات الروسية التي وصلت إلى بيلاروس للمشاركة في تدريبات عسكرية على أراضيها قد تشكل تهديدا على أمن ليتوانيا المجاورة.

وقال سالم في تصريح لتلفزيون ERR الإستوني: “اليوم انتشر في بيلاروس عدد غير مسبوق من العسكريين الروس، ولم يكن هناك مثل هذا العدد الكبير منهم في أي وقت مضى”.

وتابع قائلا: “اليوم هناك ما لا يقل عن 15 ألفا منهم، وهم يستمرون بالتوافد. وتم نقل شتى أنواع الأسلحة تقريبا المتوفرة لدى روسيا، مما يستخدم على الأرض وفي الجو، بما في ذلك مروحيات وغيرها”.

وأشار إلى التدريبات العسكرية المشتركة للقوات الروسية والبيلاروسية، مضيفا أنها “تثير قلقا كبيرا في ليتوانيا”، إذ أنها تجري بالقرب من الحدود الليتوانية.

وأضاف: “لا يمكننا إلا طرح افتراضات بشأن تحركاتها وأهدافها”.

يذكر أن التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة من المقرر أن تجري على أراضي بيلاروس خلال الفترة بين 10 و20 فبراير الجاري في إطار اختبار الجاهزية القتالية لقوات الدولة الاتحادية لروسيا وبيلاروس.

المصدر: قناة ERR الإستونية