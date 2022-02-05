ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، إن زيادة انتشار فيروس كورونا واضحة في آخر 3 أسابيع، مؤكدا أن أغلب البلاد تقريبا في المستوى الوبائي الثالث، مع استقرار في حالات الوفاة والعناية الفائقة.

السائح نشر خريطة ليبيا بعدة ألوان تشير إلى المستويات الخمسة لانتشار فيروس كورونا، قائلا إن الخريطة اصفرت في إشارة إلى انتشار الموجة الوبائية الثالثة في البلاد.

وأشار إلى أن البلاد تشهد موجة رابعة سريعة وزيادة في عدد المطعمين في البلاد ولزيادة هذه النسبة سيتم البدء يوم الثلاثاء القادم في حملة تحت إسم “معاكم للستة”.

وأكد على أن جميع المراكز والمجمعات ستعمل يوميا للساعة السادسة مساءً وهذا لتغطية عدد كبير من الموظفين الذين تمنعهم وظائفهم من الخروج وأخد اللقاح.

كما أضاف”الحملة ستكون حتى يوم الجمعة والسبت لمدة عشرة أيام لكل المواطنين والمقيمين والاجانب وقبل تطبيق قرار رئيس الحكومة الخاص ببطاقة التطعيم في منتصف شهر فبراير لن يسمح لاي شخص الدخول الى الاسواق والمقرات الحكومية والغير حكومية الا بعد ابراز بطاقة التطعيم الالكترونية”.

ودعا الجميع لتسجيل بياناتهم في منظومة تحصين حتى لو لم تأخد اللقاح ومجرد ما تأخد اللقاح بالامكان اضافة الجرعة والنوع الذي تم تلقيه.