ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية انتخاب ليبيا لمنصب النائب الثاني لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي.

قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ (35) افتتحت أعمالها في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا اليوم السبت وقد أعلن عن تشكيل هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2022 برئاسة جمهورية السنغال، عن إقليم الغرب، والنائب الأول إقليم الشرق، والمشاورات مازالت جارية بين دول الإقليم بالخصوص، والنائب الثاني دولة ليبيا عن إقليم الشمال، والنائب الثالث جمهورية أنجولا عن إقليم الجنوب، والمقرر جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إقليم الوسط.