ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن المجتمع الدولي وعبر البعثة الأممية يعرقل أي تقدم في ليبيا.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية الخميس، أوضح أن البعثة لم تقابل الهيئة التأسيسية للدستور، وأنها لا تريد المضي قدمًا في حل الأزمة.

وبين أنه من الضروري أن يراعي البرلمان موافقة مجلس الدولة من أجل حصول الحكومة على الثقة وعدم مواجهة ورقة الرفض من مجلس الدولة، خاصة أنه في حال توافق المجلسين لن يستطيع عبد الحميد الدبيبة أن يتمسك بأي شيء.

بن شرادة رأى أن المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز حريصة على خارطة الطريق التي أشرفت عليها بغض النظر عن أي أشياء أخرى.